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قابس: تسجيل 04 حالات وفاة و254 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

2021/07/13 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفادت رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الفرعية للصحة الاساسية بقابس سعاد اليحياوي (وات) بانه قد تم خلال اليومين الاخيرين تسجيل 04 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا” وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بلغ في الولاية الى حد اليوم 478 حالة.

وبينت اليحياوي انه تم اجراء 577 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا” وأن 254 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها “ايجابية” وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس، مشيرة الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 76 اصابة بمارث و71 اصابة بقابس الجنوبية و46 اصابة بمطماطة الجديدة و19 اصابة بوذرف و18 اصابة بقابس المدينة و11 اصابة بالحامة و09 اصابات بقابس الغربية واصابتين (02) بالمطوية واصابة واحدة (01) بكل من غنوش ومنزل الحبيب.

وأوضحت اليحياوي ان العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” قد بلغ في ولاية قابس 15777 اصابة وأن 14611 من بين المصابين قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية .

وأشارت الى وجود 1162 حالة نشطة لفيروس “كورونا” وناقلة للعدوى بالولاية، من بينها 402 حالة بقابس الجنوبية و209 حالات بمطماطة الجديدة و141 حالة بمارث و139 حالة بوذرف و70 حالة بالحامة و79 حالة بقابس المدينة.

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