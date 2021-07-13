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وزارة الصحة: استكمال 755820 شخصا التلقيح ضد كورونا الى غاية يوم 12 جويلية الجاري

2021/07/13 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أن 755820 شخصا استكملوا التلاقيح المضادة لكورونا حيث تلقى 650494 شخصا جرعتين وتلقى 105326 شخصا جرعة واحدة وذلك الى غاية يوم 12 جويلية الجاري

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أنه تم الاثنين 12 جويلية تطعيم 21971 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الملقحين الى 2178211 شخصا موزعين بين 1527717 تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح في حين تلقى 650494 شخصا الجرعة الثانية

ولفتت الوزارة الى أنه تم الى غاية يوم الثلاثاء على الساعة منتصف النهار و40 دقيقة تسجيل 3353116 شخصا بمنظومة “ايفاكس” للتسجيل عن بعد لتلقي التلاقيح المضادة لكورونا

‏‏‏ ‏‏وجددت وزارة الصحة بالمناسبة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى المبادرة بالتسجيل على منظومة “ايفاكس” للتسجيل عن بعد

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