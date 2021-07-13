كورونا: 157 وفاة بتاريخ 12 جويلية وتسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بالفيروس

سجلت وزارة الصحة، بتاريخ أمس الاثنين، 157 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، 16 ألفا و 651 حالة.

وأفادت الوزارة، في بلاغها اليومي حول الحالة الوبائية، أصدرته مساء اليوم الثلثاء، بأن 66 حالة وفاة حصلت يوم أمس الاثنين.

وأضاف البلاغ أنه تم احصاء 8 آلاف و473 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 26 ألفا و32 تحليلا مخبريا.

في المقابل، سجلت الوزارة يوم أمس تعافي 5 آلاف و971 شخصا من الفيروس. وبذلك بلغ العدد الجملي للمتعافين منذ ظهور الوباء 406 آلاف و349 شخصا، إلى حدود يوم أمس.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية للحالات الحاملة لفيروس كورونا، وفق ذات الإحصائيات، 32,55 %.

وتم منذ مارس الماضي الشروع في تقديم القاحات للتوقي من هذا الوباء في وقت فاق فيه عدد المصابين بالفيروس منذ انتشاره ربيع 2020 أكثر من 510 آلاف شخص في تونس.