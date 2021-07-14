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نفاد الأوكسجين الطبي بالمسشفى المحلي في الناظور بزغوان وإجلاء مريضين وتمكين 6 آخرين من مكثّفات الأوكسيجين

2021/07/14 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قامت المصالح الصحية بولاية زغوان اليوم الأربعاء بإجلاء عدد من مرضى الكوفيد بالمستشفى المحلي في الناظورعلى إثر نفاد الأوكسجين الطبي .
وقد أفاد سهيل بالي المدير الجهوي للصحة في تصريح لـ(وات) أن الشركة المزوّدة أعلنت عن عدم قدرتها حاليا على تزويد الجهة بالأوكسجين وهو ما اضطر المصالح الصحية على مواجهة الوضع وذلك بإجلاء مريضين إلى المستشفى الجهوي بزغوان وتمكين 6 مقيمين من مكثّفات أوكسجين كحلّ ظرفي في انتظار توفّر هذه المادة.
وللإشارة فإن هذه الحادثة هي الثانية التي تم تسجيلها في الجهة ، حيث شهد المستشفى المحلي في الفحص حالة مماثلة الأسبوع الفارط تم خلالها إجلاء 17 مريضا إلى المستشفى الجهوي لنفس الأسباب ،وخلقت أجواء من التوتر والفوضى داخل المؤسسات الصحية وخارجها

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