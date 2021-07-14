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فريق طبي وشبه طبي موريتاني يصل الى تونس مصحوبا بمساعدات طبية

2021/07/14 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

حل فريق طبي وشبه طبي موريتاني، اليوم الأربعاء، بمطار تونس قرطاج الدولي، مصحوبا بمساعدات طبية من معدات ومستلزمات صحية محملة على متن طائرتين موريتانيتين، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”.
وتتنزّل هذه البادرة، حسب البلاغ، في إطار دعم جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة جهود تونس لمواجهة جائحة كوفيد-19.
وجدّدت رئاسة الجمهورية ضمن بلاغها ، الشكر والامتنان للجمهورية الإسلامية الموريتانية على هذه المبادرة النبيلة التي تُجسّد، مجدّدا، علاقات الأخوة القائمة بين القيادتين والشعبين في البلدين الشقيقين.
وقد حضر مراسم التسلّم وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، و مدير عام الشؤون العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أحمد بالصغير وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس دمان ولد همر.

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