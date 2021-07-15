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منظمة الصحة العالمية تحذر من الجمع بين لقاحات مختلفة ضد كورونا..

2021/07/15 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة الجمع بين اللقاحات ضد “كوفيد-19” التي تنتجها شركات مختلفة.

وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، خلال إفادة عبر الإنترنت: “إنه توجه خطير للغاية. نفتقر إلى البيانات والأدلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع (بين اللقاحات)”.

وتابعت سواميناثان: “سيكون الوضع فوضويا في البلدان إذا بدأ المواطنون يقررون متى تؤخذ جرعة ثانية وثالثة ورابعة ومن يتلقاها”.

من جهة أخرى، شدد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، على ضرورة ألا تقوم الدول الغنية بحجز جرعات معززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا لسكانها المطعمين في الوقت الذي لم تحصل فيه دول كثيرة على أعداد كافية من الأمصال.

رويترز

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