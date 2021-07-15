17 ألف وفاة وأكثر من 526 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة..

سجّلت وزارة الصحة إلى غاية يوم الأربعاء 14 جويلية الجاري، 164 حالة وفاة جراء فيروس كورونا و7878 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 26061 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد اليوم الخميس 15 جويلية 2021 أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 17009 حالة وفاة و526487 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.

في المقابل أكدت الوزارة أن عدد المتعافين تماما من الفيروس بلغ 419461 متعافيا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابيّة اليومية، حسب بلاغ وزارة الصحة 30.23%.

ويذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الماضي .