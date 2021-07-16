الكاف : تسجيل 05 حالات وفاة و 203 إصابة جديدة بفيروس الكورونا المستجد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة في الكاف اليوم الجمعة في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد بالجهة عن تسجيل 05 حالات وفاة و 203 إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 470 عيّنة تم رفعها بتاريخ 14 جويلية.

وارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 427شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 13563 تماثل منها إلى الشفاء 11909 مصابين.

وجاء في التحيين ذاته تواصل الضغط على المستشفيات التي يقيم فيها بتاريخ اليوم الجمعة 110 مصابين منهم 15 في أقسام الإنعاش والعلاج المكثّف وذلك بالتوازي مع ارتفاع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 1909 وهم يمثّلون حصيلة الاصابات المؤكّدة بالفيروس المسجلة خلال العشرة الايام الاخيرة.

ورغم الحملات التحسيسية الرامية إلى حثّ المواطنين على التسجيل في منظومة ايفاكس للتلقيح واحترام البرتوكول الصحي في كل جوانبه فإن الجائحة تواصل انتشارها بنسق سريع وهو ما دفع السلطات الجهوية إلى تكثيف الإجراءات الرّدعية للحد من انتشار الوباء في الجهة.