تسجيل 06 وفيات و393 إصابة بفيروس “كورونا” خلال ال24 ساعة الأخيرة بولاية تونس

سجلت ولاية تونس خلال ال24 ساعة الماضية 06 حالات وفاة و393 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي وفيات الفيروس الى 2012 حالة والاصابات الى 45171 إصابة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة طارق ناصر (وات).

واشار بن ناصر الى وجود 960 حالة مؤكدة بفيروس “كورونا” مقيمة بالمؤسسات الاستشفائية وتتوزع بين المستشفيات العمومية (614 حالة) والمصحات الخاصة(346 حالة) ويوجد من بين المرضى 155 مريضا باقسام الإنعاش.

وبلغ عدد الأشخاص الذين أتموا فترة الحجر الصحي 36168 شخصا مقابل تواصل تواجد 6991 شخصا بالحجر الصحي الذاتي، وفق تصريحات المدير الجهوي للصحة.