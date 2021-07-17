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القصرين: الترفيع في سعة تخزين الاوكسيجين والاستعداد لتسخير المصحات الخاصة

2021/07/17 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تمّ مساء اليوم إقرار الترفيع في سعة تخزين مادّة الأكسيجين بالمؤسسات الصحية بالجهة من خلال إضافة خزّان سعة 3000 لتر بالمستشفى المحلي بتالة، لترتفع بذلك طاقة تخزين هذه المادّة بالجهة لتبلغ 29000 لتر، بعد أن كانت في حدود 10000 لتر إلى موفى سنة 2020
وجاء عقب جلسة العمل المنعقدة في الغرض بإشراف عادل المبروك والي القصرين وبحضور كل من المدير الجهوي للصحة والممثّل التجاري لشركة آرليكيد.
كما تمّ الاتفاق على الاسراع بتركيز خزّان إضافي للأكسيجين، وبنفس السعة، بالمستشفى المحلّي بفريانة. وسيمكّن هذا التدعيم من إضافة 65 سرير أوكسيجين موزّعة على المستشفى الجهوي بالقصرين والمستشفيات المحلية بكل من سبيطلة وتالة وسبيبة وفريانة. علما أنّه سيتمّ عند الاقتضاء تسخير أسرة الأوكسيجين بالمصحّات الخاصّة بالجهة وعددها 20 سريرا.

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