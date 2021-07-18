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المهدية: تسجيل 5 وفيات و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/07/18 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أحصت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الأحد، وفاة 5 مصابين بفيروس كورونا أصيلي معتمديات سيدي علوان والمهدية وقصور الساف والشابة والسواسي.

واظهرت نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 175 عينة تسجيل 97 إصابة جديدة بالفيروس التاجي أهمها بالدائرة الصحية بالسواسي التي رصدت 46 إصابة.

وتوزعت بقية الإصابات الجديدة إلى 26 بملولش و13 بالمهدية و6 ببومرداس إصابة واحدة بكل قصور الساف والشابة والجم وشربان واولاد الشامخ.

وبلغ مجموع الإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة، 18003 من بينها 15122 حالة شفاء و476 حالة وفاة و2405 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1000 مواطن، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 67975 من بينهم 24060 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

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