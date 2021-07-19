المجلس البلدي لبلدية قبلي يقرر التمديد في اجراءات التوقي من فيروس كورونا لمدة 14 يوما اضافية

قرر المجلس البلدي لبلدية قبلي خلال جلسته المنعقدة مساء امس الاحد التمديد في الاجراءات التي كان قد اتخذها للحد من انتشار فيروس “كورونا” بالمنطقة لمدة 14 يوما اضافية وذلك بسبب التطور المتسارع للوضع الوبائي

وتشمل الاجراءات التي اقرها المجلس البلدي تواصل غلق الاسواق الاسبوعية الى غاية يوم 31 جويلية الجاري مع غلق جميع الحمامات وقاعات الافراح ومنع التظاهرات والحفلات العامة والخاصة علاوة على منع ابرام عقود الزواج وتعليق مختلف الانشطة الرياضية بالقاعات والملاعب مع منع التجمعات واقامة مواكب العزاء

كما دعا المجلس البلدي اصحاب المحلات التجارية الى الالتزام بالاجراءات الصحية مع التاكيد على الفضاءات التجارية الكبرى على ضرورة تخصيص باب للدخول واخر لخروج الحرفاء مع قبولهم بعدد محدود وتوفير ادوات الوقاية والتعقيم للعاملين والحرفاء

وفي ذات السياق، اكد القرار على ضرورة الالتزام الصارم من اصحاب المقاهي بالاجراءات الوقائية مع التشديد على ارتداء الكمامات واستعمال الكؤوس ذات الاستعمال الواحد فضلا عن منع استعمال الكراسي والطاولات ، علاوة على غلق فضاءات الانترنات والالعاب ودعوة المؤسسات العامة والخاصة الى احترام البروتوكولات الصحية الى جانب مواصلة تفعيل صندوق الطوارىء وخلية الازمة ببلدية قبلي ضمن مقاربة تشاركية لدعم مجهودات التحسيس والتوعية والدعم الميداني

يشار في ذات السياق الى تنظيم حملة لتعقيم عدد من المؤسسات العمومية، صباح اليوم، وتحسيس الاهالي بضرورة الاقبال على التسجيل في منظومة “ايفاكس” بمدينة قبلي بمشاركة بلدية المكان وبلدية جمنة ومعتمديتي قبلي الشمالية والجنوبية، اضافة للحماية المدنية والهلال الاحمر التونسي وفرع المنظمة الدولية للقيادات الشبابية