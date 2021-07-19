أولمبياد طوكيو: اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية

أعلن مسؤولون يوم الإثنين عن اكتشاف حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية تعود الى لاعب منتخب الكرة الطائرة الشاطئية التشيكي أوندري بيروشيتش وذلك قبل أيام معدودة على افتتاح أولمبياد طوكيو المقرر اجراءها من 23 جويلية الجاري الى 8 أوت المقبل.

وانضم بيروشيتش إلى لاعبين ومحلل فيديو في منتخب جنوب إفريقيا للذكور في كرة القدم الذين تبين إصابتهم الأحد بالفيروس في القرية الأولمبية أيضا.

وقال طبيب الفريق التشيكي المشارك في الألعاب، مارتن دوكتور، في بيان إن بيروشيتش قدم “عينة إيجابية خلال الاختبار اليومي الأحد في القرية الأولمبية” مضيفا “لا يعاني بتاتا من أي أعراض. نحن نتعامل مع كافة التفاصيل… بينها بطبيعة الحال الإجراءات المضادة للجائحة داخل الفريق”.

وكشفت اللجنة الأولمبية التشيكية السبت الماضي عن حالة إيجابية تعود الى أعضاء الوفد الأولمبي تم اكتشافها عند الوصول إلى طوكيو استعدادا لبدء الألعاب الجمعة المقبل بعد تأجيل لعام بسبب تداعيات الفيروس.

وتبلغ سعة القرية الأولمبية 17 ألف نسمة ولكن لن يقيم هناك في نفس الوقت سوى 6700 شخص بحسب جدول المسابقات الذي أعدته اللجنة الأولمبية الدولية. وسيتم الوصول إلى هذا العدد في منتصف الألعاب في بداية أوت.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أكد السبت أنه من بين 15 ألف رياضي ورياضية ووفود أولمبية وصحفيين وصلوا إلى اليابان منذ الأول من جويلية أثبتت الاختبارات إصابة 15 شخصا “بمعدل منخفض جدا” بنسبة 0.1 في المائة.

ودخل أمس الأحد ستة رياضيين بريطانيين وشخصان من الطواقم المرافقة في العزل عند وصولهم إلى اليابان بسبب مخالطتهم شخصا خارج البعثة ثبتت إصابته بالفيروس وفقا للجنة الأولمبية البريطانية.

وجاءت نتيجة اختبارات الأشخاص العشرة سلبية، لكنهم عزلوا أنفسهم كإجراء احترازي.