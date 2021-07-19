تطاوين: 10 وفيات و242 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ48 ساعة الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الـ48 ساعة الماضية، 10 حالات وفاة جديدة جراء فيروس “كورونا”، توزعت الى 03 حالات بتطاوين الشمالية، و03 برمادة، و02 حالات بتطاوين الجنوبية، وحالة واحدة في كل من غمراسن وبني مهيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ مارس 2020، إلى 355 حالة وفاة، 75 منها خلال شهر جويلية جاري.

وسجّلت ذات الإدارة، أيضا، خلال ذات الفترة، 242 إصابة جديدة بالفيروس، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي نشرته اليوم الاثنين، ليبلغ إجمالي الاصابات بهذا الفيروس 9730 إصابة مؤكدة.

وتتوزع حالات الوفاة، الى 159 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية، و82 وفاة في تطاوين الجنوبية، و56 في غمراسن، و19 في رمادة، و14 في بني مهير، و10 في البئر الاحمر، و09 في الصمار، و6 في ذهيبة.

فيما تتوزع الاصابات الجديدة المسجلة خلال يومي السبت والاحد الماضيين، الى 82 حالة في معتمدية تطاوين الشمالية، و56 حالة في معتمدية تطاوين الجنوبية، و31 حالة في غمراسن، و29 حالة في رمادة، و20 حالة في ذهيبة، و09 حالات في بني مهيرة، و08 حالة في البئر الاحمر، و07 حالات في الصمار.

ويخضع حاليا، 56 مصابا للرعاية الطبية في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، و04 مصابين في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي برمادة، ومصابين اثنين في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي بغمراسن.