وزير الصحة: جملة من الاجراءات لضمان عدم حصول نقص في مادة الأكسيجان بالمستشفيات العمومية

اتخذت وزارة الصحة جملة من الإجراءات لضمان عدم حصول نقص في مادة الأكسيجان بالمستشفيات العمومية، وفق ما أعلن عنه وزير الصحة فوزي مهدي ، اليوم الاثنين.

وأكد الوزير، خلال ندوة صحفية خصصت للكشف عن عدد من الاجراءات اتخذتها الوزارة في علاقة بنقص الأكسيجان والتلاقيح، أنه أصدر تعليماته لكل من الهياكل الصحية العمومية والخاصة بترشيد و التحكم في استهلاك الاكسيجان عبر اعطاء الأولوية للحالات الاستعجالية.

وأضاف الوزير أنه تم تحويل عدد من مرضى كوفيد 19 من مستشفيات تشكو نقصا في مادة الاكسيجان الى عدد من المصحات الخاصة التي ستتولى التكفل بهم .

كما قامت وزارة النقل، وفق وزير الصحة، بإحداث خط بحري للتزود بالاكسيجان بصفة متواصلة، وبتسخير بواخر لنقل حاويات الاكسيجان الى البلدان الشقيقة والصديقة من أجل تعبئتها ، فضلا عن تخصيص وزارة الدفاع الوطني جسرا جويا للقيام بالمهمة ذاتها .

وأوضح فوزي مهدي أن وزراة الدفاع تسهر على عملية توزيع كميات الأكسيجان التي تحصت تونس والتي تفوق 400 مكثف أكسيجان وقوارير أكسيجان الى مختلف المؤسسات الصحية الاستشفائية العمومية وذلك بالاعتماد على وسائلها العسكرية الخاصة.

وذكر بأنه منذ شهر ديسمبر المنقضي تولت وزارة الصحة تكوين لجنة خاصة بتدراس اشكالية نقص الاكسيجان، وتم خلال شهر افريل بعث خلية ازمة دعيت يوم 13 جويلية 2021 للانعقاد لايجاد الحلول الملائمة لتجاوز هذا الاشكال.

وأشار الى أن هذه الخلية المنعقدة حاليا متكونة من عديد الاطراف المتداخلة منها ، بالخصوص وزارات الصحة والداخلية والخارجية و الدفاع الوطني و الديوانة ورئاسة الحكومة وبدعم خاص من رئيس الجمهورية.

و أكد وزير الصحة أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية ناجمة عن نقص الاكسيجان وهو ما يدل على ان تونس تمكنت، إلى حد الآن ، من السيطرة على الوضع، معتبرا أن ذلك يعد في حد ذاته انتصارا على الوباء ، وفق

تقديره .