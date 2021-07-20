إستكمال 937 ألف و98 شخصا لتلاقيحهم ضد فيروس كوفيد-19 بتاريخ 19 جويلية 2021

إستكمل 937 ألفا و 98 شخصا تلاقيحهم ضد فيروس كوفيد-19 ، أمس الإثنين الموافق لليوم 129 منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، وفق آخر الإحصائيات التي نشرتها اليوم الثلاثاء وزارة الصحة على صفحتها الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”.

وقد تلقى 825 ألفا و410 شخصا جرعتين من التطعيم، في حين تلقى 111 ألفا و688 شخصا ممن سبق لهم الإصابة بالفيروس جرعة واحدة، ليبلغ العدد الإجمالي للتلاقيح المستعملة مليونين اثنين و420 ألفا و468 جرعة.

وتم يوم أمس الإثنين، تطعيم 35 ألفا و292، ليرتفع بذلك إلى مليون و595 ألفا و58 شخصا، عدد من تلقوا الجرعة الأولى من أحد التلاقيح المضادة للفيروس، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الثانية 825 ألفا و410 مطعما.

وفي المقابل بلغ هدد المسجلين في منظومة ” إيفاكس” للحصول على التلقيح 3 ملايين و643 ألفا و833 شخصا.

‏‏ ‏‏وجددت وزارة الصحة في هذا الصدد ، دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كوفيد-19،إلى التسجيل على منظومة المخصّصة للغرض