صفاقس : إحصاء 7 وفيات و253 اصابة جديدة بالفيروس مقابل تعافي 323 شخصا خلال ال24 ساعة الاخيرة

أحصت ولاية صفاقس خلال الساعات ال24 الاخيرة، 7 وفيات جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، و253 اصابة جديدة بالفيروس، مقابل تعافي 323 شخصا، ليرتفع باحتساب هذه الحصيلة الجديدة العدد الجملي للوفيات منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية بالجهة الى 1326 حالة، وعدد الاصابات الى 45844 حالة، من ضمنها 40435 شخصا تماثلوا للشفاء.

وتفيد البيانات الواردة في البلاغ اليومي حول تحيين الوضع الوبائي بجهة صفاقس الصادر، اليوم الاربعاء، الصادر عن الادارة الجهوية للصحة، ان الحالات الايجابية التي بلغت نسبتها 29 فاصل 1 بالمائة، تم رصدها من مجموع 872 تحليلا مخبريا انجزت، امس الثلاثاء، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة.

ويقيم حاليا، وفق البيانات ذاتها، 30 مصابا بالوباء باقسام العناية المركزة، و227 مصابا بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، مقابل ايواء 77 مصابا بالمصحات الخاصة بالجهة.

يذكر انه عملا بقرار والي صفاقس، انيس الوسلاتي، الصادر يوم 16 جويلية الجاري، تم منذ بداية اليوم، فرض سريان الحجر الصحي الشامل بكافة معتمديات صفاقس الكبرى وهي (صفاقس المدينة وصفاقس الغربية وصفاقس الجنوبية وساقية الزيت وساقية الدائر وطينة) ليتواصل الى غاية يوم 25 من ذات الشهر.

من ناحيته، أوضح المدير الجهوي للصحة بصفاقس، الدكتور جوهر المكني، في تصريح سابق لــ(وات) أن قرار فرض الحجر الصحي الشامل بصفاقس الكبرى يأتي في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بولاية صفاقس وذلك امام ما تم تسجيله مؤخّرا من ارتفاع في عدد الاصابات بفيروس كورونا والذي ناهز ال400 اصابة على 100 الف ساكن في عدد من معتمديات صفاقس الكبرى”.