تونس تستعدّ لانجاز دراسة علمية لتقييم مدى نجاعة التلاقيح المستعملة ضد كورونا

عاجل: في ماطر..يطعن والدته بالسكين ويلاحقها الى المستشفى..

مسدس وحشيش بحوزة تونسي في ميناء حلق الوادي

سوسة: تفاصيل القبض على شخص محلّ 06 مناشير تفتيش من أجل تورطه في قضايا عدلية مختلفة..

توزر: تسجيل 100 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة جديدة وانخفاض طفيف في عدد الحالات الإيجابية

2021/07/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


تشير آخر الأرقام المتعلقة بالوضع الوبائي في ولاية توزر إلى تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد الحصول على نتائج 338 تحليلا سريعا ما يرفع عدد الحالات الإيجابية الى 10308 وذلك في انتظار الحصول على نتائج التحاليل المخبرية في حين وقع تسجيل حالة وفاة جديدة مساء الخميس رفعت عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء الى 209 حالات وفاة.

وارتفع عدد حالات الايواء في المستشفيات للمصابين الى 47 شخصا موزعين الى 4 في قسم الإنعاش الطبي و25 في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر و9 حالات إيواء في كل من مستشفى نفطة ومستشفى دقاش الى جانب خضوع عدد من المرضى بمعتمدية حزوة الى التنفّس الاصطناعي في منازلهم تحت إشراف أطباء.

ومكّنت حملات التلقيح المتواصلة من تطعيم قرابة 15193 شخصا حتى يوم أمس الخميس تحصل من بينهم 7632 شخصا على الجرعة الثانية من اللقاح.

ووصف المدير الجهوي للصحة بتوزر نبيه ثابت في تصريح لــ(وات) الوضع الوبائي في الجهة بكونه يتجه تحو الاستقرار بعد تسجيل انخفاض طفيف في عدد الحالات الإيجابية بالمقارنة مع الأسبوعين الماضيين وهو ما يدعو حسب تأكيده الى مواصلة الحذر والتوقي.

وأكد وجود نقص في الاوكسيجين الطبّي خلال هذا الأسبوع إلا أنه وقع تفادي ذلك بتوفير مجموعة من مكثّفات الاوكسيجين في جميع المستشفيات، موضحا أنه تتم متابعة التزود بالأوكسيجين بشكل يومي حيث تم هذا اليوم تزويد خزّان المستشفى الجهوي بتوزر عن طريق الشاحنة القادمة من الجزائر بكمية كافية لثلاثة أيام فيما وقع تحويل قوارير الاوكسيجين الفارغة والخاصة ببقية المستشفيات الى المعمل بالاستعانة بوسائل نقل خاصة بأحد رجال الاعمال.

وأشار الى أن مكثّفات الاوكسيجين المتوفرة حاليا في الجهة تقدر ب 90 مكثف سعة 5 لتر و30 مكثف سعة 10 لتر وقع توفيرها عن طريق التبرعات من جهات ومنظمات مختلفة الى جانب 15 مكثف سعة 10 لتر تعهد المجلس الجهوي لولاية توزر بتوفيرها في الأيام القليلة القادمة بعدما قام بتوفير خمسة مكثفات في الأيام الماضية.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn