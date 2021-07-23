توزر: تسجيل 100 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة جديدة وانخفاض طفيف في عدد الحالات الإيجابية



تشير آخر الأرقام المتعلقة بالوضع الوبائي في ولاية توزر إلى تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد الحصول على نتائج 338 تحليلا سريعا ما يرفع عدد الحالات الإيجابية الى 10308 وذلك في انتظار الحصول على نتائج التحاليل المخبرية في حين وقع تسجيل حالة وفاة جديدة مساء الخميس رفعت عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء الى 209 حالات وفاة.

وارتفع عدد حالات الايواء في المستشفيات للمصابين الى 47 شخصا موزعين الى 4 في قسم الإنعاش الطبي و25 في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر و9 حالات إيواء في كل من مستشفى نفطة ومستشفى دقاش الى جانب خضوع عدد من المرضى بمعتمدية حزوة الى التنفّس الاصطناعي في منازلهم تحت إشراف أطباء.

ومكّنت حملات التلقيح المتواصلة من تطعيم قرابة 15193 شخصا حتى يوم أمس الخميس تحصل من بينهم 7632 شخصا على الجرعة الثانية من اللقاح.

ووصف المدير الجهوي للصحة بتوزر نبيه ثابت في تصريح لــ(وات) الوضع الوبائي في الجهة بكونه يتجه تحو الاستقرار بعد تسجيل انخفاض طفيف في عدد الحالات الإيجابية بالمقارنة مع الأسبوعين الماضيين وهو ما يدعو حسب تأكيده الى مواصلة الحذر والتوقي.

وأكد وجود نقص في الاوكسيجين الطبّي خلال هذا الأسبوع إلا أنه وقع تفادي ذلك بتوفير مجموعة من مكثّفات الاوكسيجين في جميع المستشفيات، موضحا أنه تتم متابعة التزود بالأوكسيجين بشكل يومي حيث تم هذا اليوم تزويد خزّان المستشفى الجهوي بتوزر عن طريق الشاحنة القادمة من الجزائر بكمية كافية لثلاثة أيام فيما وقع تحويل قوارير الاوكسيجين الفارغة والخاصة ببقية المستشفيات الى المعمل بالاستعانة بوسائل نقل خاصة بأحد رجال الاعمال.

وأشار الى أن مكثّفات الاوكسيجين المتوفرة حاليا في الجهة تقدر ب 90 مكثف سعة 5 لتر و30 مكثف سعة 10 لتر وقع توفيرها عن طريق التبرعات من جهات ومنظمات مختلفة الى جانب 15 مكثف سعة 10 لتر تعهد المجلس الجهوي لولاية توزر بتوفيرها في الأيام القليلة القادمة بعدما قام بتوفير خمسة مكثفات في الأيام الماضية.