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بورصة تونس تنهي معاملاتها الاسبوعية على وقع ايجابي

2021/07/23 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

انهت بورصة الأوراق المالية بتونس، معاملاتها للأسبوع، الذي تقلص بفعل عطلة عيد الأضحى، يوم 20 جويلية 2021، ولم يشهد حركية هامة، على وقع ايجابي.

وارتفع مؤشر “توننداكس” هذا الأسبوع، من 19 الى 23 جويلية، بنسبة 3ر0 بالمائة عند مستوى 92ر7284 نقطة، ليحسّن اداءه منذ بداية السنة الى 8ر5 + بالمائة.

وكان حجم التداول الأسبوعي متواضعا، بقيمة 8 ملايين دينار، فيما استحوذ سهم “اوروسيكل” على اهتمام المستثمرين مستقطبا معاملات بقيمة 1ر1 مليون دينار، اي ما يمثل 3ر14 بالمائة من اجمالي المعاملات بالبورصة خلال الأسبوع.

وشهدت البورصة انجاز ثلاث عمليات تبادل كتل اسهم هذا الأسبوع، منها واحدة بقيمة 102 الف دينار للبنك الوطني الفلاحي وأخريين لمجموعة “بولينا” القابضة، بقيمة 684 الف دينار.

واعتلى سهم الشبكة التونسية للسيارة والخدمات “آرتاس”، منصة التتويج محققا معاملات بقيمة 250 الف دينار فيما ربح 2ر11 بالمائة ليقفل الأسبوع بقيمة 050ر6 دنانير.

وارتفع سهم شركة الأثاث الداخلي بما قدره 4ر9 بالمائة وسعر 370ر3 دنانير محققا معاملات بقيمة 218 الف دينار.

في المقابل، كان سهم الخطوط التونسية، الأسو أداء ليخسر ما يعادل 8ر3 بالمائة وسعر 510ر0 دينار مع تسجيل معاملات بقيمة 16 الف دينار.

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