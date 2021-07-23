عاجل: هذا ما تقرر بخصوص المعتدي على طبيب بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس..

البريد التونسي يعلن فتح 162 مكتب بريد بصفة استثنلئية، غدا السبت، لخلاص جرايات الصناديق الاجتماعية

القبض على سبعة أشخاص بالقصرين وسيدي بوزيد وجندوبة كانوا بصدد اجتياز الحدود الغربية خلسة

احباط 9 عمليات هجرة غير نظامية وانقاذ 175 شخص من الغرق وضبط 54 آخرين كانوا بصدد التحضير

حزب التيار الشعبي يعلن عن تأجيل الفعاليات الميدانية في ذكرى وفاة الشهيد البراهمي بسبب الظرف الصحي العصيب

2021/07/23 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

أعلن حزب التيار الشعبي، عن تأجيل كل الفعاليات الميدانية التي كان من المزمع تنظيمها مركزيا وجهويا يوم 25 جويلية الجاري، في إطار إحياء الذكرى الثامنة لاسشتهاد محمد البراهمي (السياسي وعضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي)، حفاظا على سلامة الجميع في هذا الظرف الصحي العصيب الذي تمر به البلاد.

وأوضح الحزب في بلاغ له، أنه سيتم الاقتصار على زيارة ضريح الشهيد بمقبرة الجلاز يوم 25 جويلية، بداية من الساعة الثامنة صباحا لقراءة فاتحة الكتاب ووضع أكاليل الزهور، إضافة إلى عقد ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي يوم 28 جويلية.

ودعا أحرار تونس والنخب الوطنية، الى المساهمة في احياء هذه الذكرى بالسبل المتاحة، في مثل هذا الظرف الذي يحتاج فيه الشعب أكثر من أي وقت مضى استحضار تضحيات شهدائه ومناقبهم.

يذكر أنه تم اغتيال الشهيد محمد البراهمي بطلقات نارية يوم 25 جويلية 2013 أمام منزله في حي الغزالة من ولاية أريانة، والذي يتزامن مع الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية، وفي اقل من 6 أشهر على اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد (6 فيفري 2013).

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn