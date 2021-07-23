حزب التيار الشعبي يعلن عن تأجيل الفعاليات الميدانية في ذكرى وفاة الشهيد البراهمي بسبب الظرف الصحي العصيب

أعلن حزب التيار الشعبي، عن تأجيل كل الفعاليات الميدانية التي كان من المزمع تنظيمها مركزيا وجهويا يوم 25 جويلية الجاري، في إطار إحياء الذكرى الثامنة لاسشتهاد محمد البراهمي (السياسي وعضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي)، حفاظا على سلامة الجميع في هذا الظرف الصحي العصيب الذي تمر به البلاد.

وأوضح الحزب في بلاغ له، أنه سيتم الاقتصار على زيارة ضريح الشهيد بمقبرة الجلاز يوم 25 جويلية، بداية من الساعة الثامنة صباحا لقراءة فاتحة الكتاب ووضع أكاليل الزهور، إضافة إلى عقد ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي يوم 28 جويلية.

ودعا أحرار تونس والنخب الوطنية، الى المساهمة في احياء هذه الذكرى بالسبل المتاحة، في مثل هذا الظرف الذي يحتاج فيه الشعب أكثر من أي وقت مضى استحضار تضحيات شهدائه ومناقبهم.

يذكر أنه تم اغتيال الشهيد محمد البراهمي بطلقات نارية يوم 25 جويلية 2013 أمام منزله في حي الغزالة من ولاية أريانة، والذي يتزامن مع الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية، وفي اقل من 6 أشهر على اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد (6 فيفري 2013).