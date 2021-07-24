تونس تتسلم معدات ومستلزمات طبية ودفعة أولى من مادة الأكسجين، مساعدات بمبادرة من التونسيين بالخارج

تسلمت تونس صباح اليوم السبت، معدات ومستلزمات طبية ومكثفات أكسجين وسيارة إسعاف متطورة ودفعة أولى من مادة الأكسجين قادمة من إيطاليا، في إطار مبادرات التونسيين بالخارج، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

و يأتي هذا الدعم من قبل التونسيين المقيمين بالخارج، في إطار “مدّ تضامني قيّم سيذكره التاريخ” لتوفير ما يمكن من تجهيزات ومعدات هامة في هذا الظرف الصحي الصعب، حسب نص البلاغ.

وحضر تسلم هذه المعدات وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي والمستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي الفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله ومدير عام الصحة العسكرية الفريق طبيب مصطفى الفرجاني وسفير الجمهورية الإيطالية بتونس لورانزو فانارا.