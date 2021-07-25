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قفصة: مسيرة احتجاجية سلمية للمطالبة باستقالة المشيشي من رئاسة الحكومة وحل البرلمان

2021/07/25 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تظاهر، اليوم الاحد، العشرات من المواطنين بولاية قفصة في مسيرة سلمية احتجاجية مطالبة بإسقاط حكومة المشيشي وحلّ البرلمان.

وانطلقت المسيرة من ساحة الحرية وجابت الشوارع الرئيسية لقفصة المدينة باتجاه الولاية لتصل أمام مقر حزب حركة النهضة، رفع خلالها المشاركون شعارات ولافتات مطالبة بإسقاط منظومة الحكم وحل البرلمان وتحسين الوضع الصحي وتوفير الأكسيجين بالمؤسسات الصحية بالجهة.

وافاد عبد الحق منصوري أحد المشاركين في المسيرة ان هذا التحرك الاحتجاجي يأتي للتعبير عن رفض المنظومة السياسية الحاكمة وللمطالبة باستقالة المشيشي من رئاسة الحكومة وحل البرلمان.

ووصف عبد الحق منصوري لـ”وات”، حكومة المشيشي بالـ”فاشلة ” في إدارة البلاد والتصدي لفيروس كورونا خاصة في ظل ارتفاع عدد الوفايات جرّاء الاصابة بفيروس كورونا إضافة إلى تفشي العدوى به.

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