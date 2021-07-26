204 حالة وفاة جديدة جراء كوفيد 19 وأكثر من 4100 إصابة تسجل بتاريخ 24 جويلية الجاري

سجلت وزارة الصحة 204 حالة وفاة جديدة ليتجاوز العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى حدود الساعة الحادية عشر صباحا من يوم 24 جويلية الجاري، 18 ألفا و804 حالة وفاة من بينها 51 حالة حصلت يوم 24 جويلية الجاري، حسب الاحصائيات المحينة لوزارة الصحة التي نشرتها صباح اليوم الاثنين.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي سجلت بنفس التاريخ 4105 إصابة جديدة بعد إجراء 14598 تحليلا أي بنسبة تحاليل إيجابية قدّرت بـ 28.12 بالمائة.

وفي المقابل تعافت 10855 حالة ليبلغ عدد المتعافين 471196 متعافيا من بين573394 إصابة سجلت في تونس منذ بداية الجائحة في مارس 2020.

وبحسب لوحة معلومات كوفيد 19 التي تتضمن الأرقام الرئيسية الخاصة بالتقصي وعدد الوفيات المبلغ عنها إلى غاية 24 جويلية الجاري ( إلى حدود الساعة 11 صباحا)، فإن عدد الوفيات الذي يتم نشره يوميا يمثل عدد الوفيات المبلغ عنها في اليوم ذاته وتشمل الوفيات التي حدثت خلال 24 ساعة الماضية المبلغ عنها في نفس اليوم والوفيات التي حدثت في الأيام السابقة ولم يتم الإعلان عنها في الإبان.

ونبهت الوزارة ضمن ذات الاحصائيات إلى أنه لا ينبغي تفسير الزيادة الناتجة على أنها زيادة خلال 24 ساعة الماضية.