الكاف: تسجيل 13 حالة وفاة و192 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الثلاثاء، في آخر تحيين لها للوضع الوبائي المتصل بانتشار فيروس “كورونا” عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة و192 إصابة بعدوى الفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج 471 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 24 و25 جويلية.

وارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 489 شخصا، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 15154 اصابة، منها 13765 حالة تعافى

كما جاء في التحيين اليومي للوضع الوبائي، تواصل الضغط على المستشفيات التي يقيم فيها 119 مصابا، منهم 13 مصابا في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، ويخضع 1389 شخصا لاجراء الحجر الصحي وهم يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال العشرة ايام الاخيرة

وتواصل الإدارة الجهوية للصحة بالكاف التحذير من خطورة الوضع الصحي بالجهة، وتدعو المواطنين إلى إحترام البرتوكول الصحي في كل جوانبه حفاظا على سلامة الجميع وحرصا على كسر حلقة العدوى بالفيروس