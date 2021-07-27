نسق التلقيح ضد كوفيد-19 يشهد ارتفاعا طفيفا مقارنة بالأيام الفارطة

شهد نسق التلقيح ضد كوفيد-19 يوم 26 جويلية الموافق لليوم 135 من الحملة للتلقيح ضد كوفيد-19 ارتفاعا طفيفا مقارنة بالأيام الفارطة، إذ بلغ عدد التلاقيح 43 ألفا و554 في حين لم يتجاوز هذا العدد 38 ألفا في الأسابيع الأخيرة، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة اليوم.

وأكدت الوزارة، أن مليون و81 ألفا و214 شخصا استكملوا تلقيحهم منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا وإلى غاية يوم 26 جويلية، من بينهم 963 ألفا و633 شخصا تلقوا جرعتين من التلقيح و117 ألفا و581 شخصا ممن أصيبوا بكورونا سابقا، تم تطعيمهم بجرعة واحدة.

وبلغ عدد المسجلين بمنظومة “ايفاكس” للتلقيح ضد كوفيد-19، منذ إحداثها وإلى غاية اليوم الثلاثاء في حدود منتصف النهار، 3 ملايين و920 ألفا و623 شخصا.

ويشار الى أن وزارة الصحة انقطعت عن إصدار البلاغات الخاصة بتقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا لمدة 5 أيام، وذلك منذ 21 وإلى غاية 25 جويلية، وذلك عقب أحداث الفوضى التي حصلت أولى أيام عيد الإضحى في مراكز التلقيح وإعلان وزارة الصحة عن الأبواب المفتوحة للحملة الوطنية للتلقيح لفائدة من تتجاوز أعمارهم 18 سنة.