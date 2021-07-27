جمعية القضاة تطالب سعيّد بضرورة الإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي

فظيع: يفقأ عين زوجته بسكين ويشوه جسدها..

عاجل: النهضة تصدر بلاغ للرأي العام وتوجه رسالة لقيس سعيد…

المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعلن مساندتها المطلقة لقرارات قيس سعيد..

وصول دفعة جديدة من معدات ومستلزمات طبية قادمة من إيطاليا لمواجهة كورونا

2021/07/27 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

تسلّمت تونس، اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من المستلزمات الطبية، التي منحتها الجمهورية الإيطالية إلى تونس، لمعاضدة الجهود الوطنية في مواجهة تفشي وباء كورونا.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء اليوم، أن تسلّم هذه المستلزمات تم في ميناء رادس بحضور الفريق بالبحرية، عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، ولورانزو فانارا، سفير الجمهورية الإيطالية بتونس.
وتسلمت تونس يومي 16 و19 جويلية الجاري دفعات من المعدات والمستلزمات الطبية الممنوحة من إيطاليا لدعم جهود تونس في مواجهة الجائحة. وتقدر الحمولة الجملية لهذه المساعدات، والتي تم جلبها بحرا، ب25 طنا، تتمثل في أجهزة تنفس اصطناعي وأقنعة واقية وقفازات وعباءات جراحية وكمية من مواد التعقيم المطهرة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn