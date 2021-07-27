وصول دفعة جديدة من معدات ومستلزمات طبية قادمة من إيطاليا لمواجهة كورونا

تسلّمت تونس، اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من المستلزمات الطبية، التي منحتها الجمهورية الإيطالية إلى تونس، لمعاضدة الجهود الوطنية في مواجهة تفشي وباء كورونا.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء اليوم، أن تسلّم هذه المستلزمات تم في ميناء رادس بحضور الفريق بالبحرية، عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، ولورانزو فانارا، سفير الجمهورية الإيطالية بتونس.

وتسلمت تونس يومي 16 و19 جويلية الجاري دفعات من المعدات والمستلزمات الطبية الممنوحة من إيطاليا لدعم جهود تونس في مواجهة الجائحة. وتقدر الحمولة الجملية لهذه المساعدات، والتي تم جلبها بحرا، ب25 طنا، تتمثل في أجهزة تنفس اصطناعي وأقنعة واقية وقفازات وعباءات جراحية وكمية من مواد التعقيم المطهرة.