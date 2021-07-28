الوكالة التونسية للتعاون الفني: فتح باب التّسجيل للعمل في كندا بهذه المجالات

أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني، عن تواصل التسجيل في أيام “كيبيك في تونس”، لانتداب موظّفين في مؤسسات كندية، إلى غاية 31 أوت المقبل.

وأشارت الوكالة في بلاغ لها، أن القطاعات المعنية بالتسجيل في هذه الأيام، التي تشرف على تنظيمها وزارة الهجرة والتنوع والإدماج في “كيبيك”، هي صناعة السيارات والمناجم والصحة بالإضافة إلى القطاع البحري وقطاع الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية.

وأوضحت الوكالة أن أبواب التسجيل، فتحت من 5 وإلى غاية 30 جويلية بالنسبة لكافة القطاعات المعنية باستثناء تخصصات تكنولوجيا المعلومات التي تتواصل فترة التسجيل فيها إلى غاية 13 أوت المقبل.

ويتعيّن على الراغبين في التسجيل من المواطنين التونسيين، زيارة موقع وزارة الهجرة والتنوع والإدماج في “الكيبيك”، لتقديم مطلب الترشح على الرابط https://055-prd-pwjq-portal.powerappsportals.com/PublicationOffres/?pays=tunisie

وستستدعي الوكالة المترشحين المقبولين، بداية من 13 سبتمبر المقبل من أجل إجراء مقابلات عمل مباشرة مع المؤسسات الخاصة للتوظيف، وذلك بداية من 20 سبتمبر وإلى غاية 22 أكتوبر 2021.