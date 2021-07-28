عمليات تلقيح استثنائية للطلبة المسجلين في الجامعات الأجنبية

عاجل: صدور أوامر رئاسية بإنهاء تكليف عدد من المسؤولين والمستشارين والمكلفين بمهام برئاسة الحكومة ..وهذه التفاصيل..

هذا ما طلبته منظمة الأعراف من قيس سعيد..

القصرين: القبض على شخصين من أجل اجتياز الحدود البرية خلسة..

المهدية: تسجيل 12 حالة وفاة و196 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/07/28 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الأربعاء، 12 حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، بمعتمديات المهدية (03) وبومرداس (03) وشربان (02) وسيدي علوان (02) وحالة واحدة بكل من أولاد الشامخ والسواسي.

من ناحية أخرى، أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ446 عينة، تسجيل 196 إصابة جديدة، رصدت بكل من السواسي (50) وملولش (34) وشربان (26) والمهدية (24).

وسجلت الدائرة الصحية بالجم 21 إصابة، مقابل 15 بسيدي علوان و9 بهبيرة و7 بقصور الساف و5 بالشابة و4 ببومرداس، وإصابة واحدة بأولاد الشامخ.

وتماثل، من جهة أخرى، 214 مصابا للشفاء التام، لترتفع حالات الشفاء الجملية، منذ بداية الجائحة، إلى 16743 من أصل 19675 إصابة، منها 551 وفاة و2381 حالة نشطة.

وتلقى 1078 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي، ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 78156 مواطنا ومواطنة، من بينهم 28965 تلقوا الجرعة الثانية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn