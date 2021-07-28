أمر رئاسي بإحداث قاعة عمليات لإدارة جائحة كورونا

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء، أمرا رئاسيا يقضي بإحداث قاعة عمليات لإدارة جائحة كوفيد ـ19، يتولى تنسيق مهامها إطار سام من وزارة الداخلية، تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية.

وجاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية أن قاعة العمليات ستضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة، مع إمكانية الإستعانة بكل شخص تكون مساهمته مفيدة.

ووفق البلاغ تتمثل مهام قاعة العمليات في:

– متابعة تطور الوضع الصحي بالبلاد الناتج عن جائحة كوفيد 19،

– متابعة مدى تطبيق الإجراءات الصحية والقرارات الصادرة لمجابهة الجائحة،

– متابعة المخزون الاستراتيجي لمستلزمات مجابهة الجائحة من مواد صيدلانية ومعدات طبية وغيرها،

– متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح،

– التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية للوقوف على الإشكاليات والعمل على تذليلها،

– تقديم الاقتراحات ذات الصلة للمساهمة في اتخاذ القرارات.

وستتولى قيادة قاعة العمليات لإدارة جائحة كوفيد 19 رفع تقارير أسبوعية إلى رئيس الجمهورية حول نشاطها.

ووفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة، فاق عدد الوفيات جراء هذا الفيروس، 19 ألف وفاة، مع تسجيل تراجع في عدد الإصابات ونسب التحاليل الإيجابية اليومية، وتسارع في عمليات التطعيم التي انطلقت منذ مارس الماضي.