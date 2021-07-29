جندوبة: اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تعلّق إجراءات الحجر الصحي الشامل وتعوّضه بالحجر الموجّه

قرّرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس بمقر الولاية، تعليق إجراءات الحجر الصحي الشامل بداية من غرة أوت القادم، والتعديل فيه من حجر صحي شامل الى حجر صحي موجّه، على ان تلتزم كافة المؤسسات بتطبيق البروتوكولات الضامنة للتوقي من فيروس “كورونا”.

كما اقرت في ذات الاجتماع تطبيق قرار منع الجولان الذي اتخذته رئاسة الجمهورية يوم 25 من الشهر الجاري والقاضي بمنع الجولان من الساعة السابعة مساء الى السادسة صباحا من كل يوم الى غاية 27 أوت القادم.

ووفق ما جاء في مخرجات اجتماع اللجنة، فقد تم السماح بفتح المحلات على ان يتم احترام نسبة 30 بالمائة داخل الفضاءات، و50 بالمائة خارجها لمدة 12 ساعة بداية من السادسة صباحا واحترام التدابير الوقائية المتعارف عليها.

يأتي هذا القرار بعد ان تعالت أصوات عدد من أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وعدد من ممثلي المنظمات، ومن أصحاب المؤسسات، للمطالبة بالتخفيف في إجراءات الحجر الصحي الشامل بالجهة والتي تجاوزت مدتها الشهر ونصف تقريبا.