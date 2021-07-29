سجّلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 وفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا” (2 في تطاوين الشمالية، وحالة واحدة في كل من تطاوين الجنوبية و البئر الاحمر)، ارتفع بموجبها العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة إلى 404 حالات.

كما سجلت الادارة الجهوية للصحة، خلال ذات الفترة وحسب تحيينها الأخير للوضع الوبائي في الجهة الصادر، اليوم الخميس، 60 اصابة جديدة تتوزع الى 15 إصابة في معتمدية تطاوين الشمالية، و14 في معتمدية تطاوين الجنوبية، و3 حالات في كل من البئر الاحمر والصمار، وحالتين اثنتين في رمادة، وحالة واحدة في بني مهيرة.

وباحتساب الاصابات الجديدة، يرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة الى 10 آلاف و487 اصابة مؤكدة منها 44 حالة تخضع حاليا للرعاية الطبية في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصابين اثنين في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي برمادة، و3 اخرين في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي بغمراسن.

هدية

14245060 16:21:00

29-07-2021 صفاقس: استقرار نسبة الاصابات بفيروس “كورونا” وافتتاح مراكز تلقيح إضافية خلال الاسابيع القادمة (المدير الجهوي للصحة)

14245060

:

صفاقس: استقرار نسبة الاصابات بفيروس “كورونا” وافتتاح مراكز تلقيح إضافية خلال الاسابيع القادمة (المدير الجهوي للصحة)

صفاقس 29 جويلية (وات/مكتب صفاقس) – أفاد المدير الجهوي للصحة بصفاقس، الدكتور جوهر المكني، بأن نسبة الاصابات بفيروس “كورونا” في صفاقس في استقرار، حيث لم تتجاوز خلال الاسبوعين الماضيين الـ500 إصابة على كل 100 ألف ساكن.

وأضاف، في تصريح أدلى به، اليوم الخميس، لـ(وات)، “ان نسق هذه الموجة الوبائية، سيشهد خلال الاسابيع القادمة انخفاظا ملحوظا وذلك بالعودة الى طبيعة تطور الفيروس” وفق تقديره، داعيا الى مزيد الحذر والالتزام بالبروتوكولات الصحية وبقواعد حفظ الصحة الاساسية وتجنب التجمعات.

وحول الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا”، ذكر المدير الجهوي للصحة، انه وبالتنسيق مع سلطة الاشراف، سيتم خلال الاسابيع القليلة القادمة، فتح المزيد من مراكز التلقيح بالجهة وذلك من اجل الترفيع في العدد الجملي للتلاقيح والقيام بـ7 آلاف تلقيح في اليوم.

وبخصوص آخر مستجدات الوضع الوبائي بالجهة، فقد تم خلال الساعات الـ24 الاخيرة، تسجيل 6 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، و183 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل تعافي 320 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ بداية ظهور الجائحة الى 1391 حالة وفاة، وعدد الاصابات الى 47786 حالة، من ضمنها 43775 شخصا تماثلوا للشفاء.

وتفيد البيانات، الواردة في البلاغ اليومي حول تحيين الوضع الوبائي بجهة صفاقس الصادر، اليوم الخميس، عن الادارة الجهوية للصحة، أن الحالات الايجابية التي بلغت نسبتها 24 فاصل 07 بالمائة، تم رصدها من ضمن 760 تحليلا مخبريا أنجزت، أمس الاربعاء، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة.

وتشير البيانات ذاتها، الى انه يقيم حاليا 31 مصابا بالوباء بأقسام العناية المركزة، و239 بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، فيما يقيم 82 مصابا بالمصحات الخاصة بالجهة.