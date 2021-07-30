المنستير: تسجيل 04 وفيات جديدة و283 إصابة إضافية بفيروس “كورونا” المستجد

سجلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير بتاريخ 28 جويلية الجاري 4 وفيات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد بمعتمديات المكنين وبنبلة وقصيبة المديوني، و283 إصابة إضافية ليتطور العدد الجملي منذ بداية الجائحة إلى 747 حالة وفاة، و34 ألفا و409 إصابات، وفق ما أعلنت عنه اليوم الإدارة الجهوية للصحة

وتعدّ الجهة الصحية بالمنستير إلى حدّ 28 جويلية الجاري 6295 حالة نشطة، و207 حالات مصابة بفيروس “كورونا” مقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة من بينها 34 حالة مقيمة بقسم الانعاش والعناية المركزة، وبلغت النسبة الجهوية لإشغال أسرة “كوفيد” 79 فاصل 6 في المائة.

وتراجعت الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن إلى 524 إصابة خلال ال14 يوما الأخيرة (إلى غاية 28 جويلية الجاري)، وسجل انخفاض خلال ذات الفترة للإصابات لكلّ 100 ألف ساكن على مستوى جلّ المعتمديات باستثناء معتمدية قصيبة المديوني التى سجلت 464 إصابة مقابل 247 إصابة، وسجلت بالوردانين 1127 إصابة مقابل 1115 إصابة، وبني حسان 435 إصابة مقابل 421 إصابة، وحافظت المكنين تقريبا على استقرار في الإصابات التي بلغت 507 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن مقابل 506 إصابات

وتصنف ولاية المنستير وكلّ معتمدياتها ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا حيث تفوق الإصابات 400 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن في 12 معتمدية من مجموع 13 معتمدية بالجهة.

وعرفت الجهة يوم 28 جويلية الجاري في المقابل شفاء 461 حالة جديدة من فيروس “كورونا” المستجد ليرتفع العدد الجملي للاشخاص المتعافين إلى 27 ألفا و376 حالة شفاء.