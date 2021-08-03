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الحرس الديواني يحبط تهريب كميات من البضائع الإستهلاكية ومبالغ بقيمة 260 ألف دينار

2021/08/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أحبطت فرق الحرس الديواني بكل من القصرين وجندوبة وصفاقس، امس الاثنين، عمليات تهريب كميات من البضائع الاستهلاكية ومبالغ من العملة التونسية قدرت قيمتها الجملية 260 الف دينار.

واوضحت الادارة العامة للديوانة التونسية، ان الحرس الديواني بالقصرين حجز عدد من من القفازات الطبية مجهولة المصدر وكمية من الملابس الجاهزة محملة على متن شاحنة خفيفة بإحدى المسالك الفلاحية بالقصرين بقيمة جملية بلغت 80ألف دينار.

وتمكنت فرقة الحرس الديواني بجندوبة من حجز كمية من الأحذية الرياضية والملابس الجاهزة بقيمة جملية بلغت 82 ألف دينار.
وإثر عملية مطاردة لسيارة خفيفة، تمكنت فرقة الحرس الديواني بصفاقس من حجز مبلغ من العملة التونسية بقيمة 50 ألف دينار لم يدل صاحبه بأية وثيقة تثبت شرعية مسكه.

كما حجزت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة كمية من السجائر الأجنبية محملة على متن سيارة ذات ترقيم تونسي بقيمة جملية بلغت 50ألف دينار.

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