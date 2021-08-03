تطاوين: تقلص في عدد الوفيات والمصابين وتواصل الضغط على قسم كوفيد بالمستشفى الجهوي

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال الساعات ال24 الماضية، ثلاث حالات وفاة، حالتان منها في معتمدية تطاوين الشمالية، والحالة الثالثة في معتمدية تطاوين الجنوبية، وبذلك يصبح العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ انتشاره في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي، 430 حالة.

وتتوزعهذه الحالات إلى 188 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و100 في تطاوين الجنوبية و71 في غمراسن و27 في رمادة و15 في بني مهيرة و13 في البئر الاحمر و10 في الصمار و6 في ذهيبة.

كما سجلت الادارة الجهوية للصحة خلال ذات الفترة، وحسب تحيينها الأخير للوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة، الذي نشرته اليوم الثلاثاء، 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تتوزع إلى 38 حالة بمعتمدية تطاوين الشمالية و11 اصابة في غمراسن و10 في معتمدية تطاوين الجنوبية و07 في ذهيبة وحالتين في الصمار وإصابة واحدة في بني مهيرة.

وبذلك، يرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس إلى 10832 إصابة مؤكدة، ويخضع 45 مصابا للرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، و04 مصابين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة.

هذا وتواصل فرق الصحة العسكرية منذ الخميس 29 جويلية الماضي والى غاية يوم الجمعة القادم 6 أوت، تطعيم المواطنين بالجرعة الثانية في مختلف مناطق الولاية، في المدن كما في الأرياف، داخل المصحة العسكرية متعددة الاختصاصات بتطاوين، وفي جميع مراكز الصحة الأساسية، وعبر الفرق المتنقلة التي تقوم بتنفيذ نفس البرنامج الذي أنجزته في الجولة الأولى لتقديم الجرعة الأولى خلال الفترة المتراوحة بين 8 و16 جويلية الماضي.