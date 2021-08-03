بنزرت : وفاة ابنة الغريق المتوفي اليوم بشاطئ راس انجلة بمعتمدية بنزرت الجنوبية

أفاد مدير المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، خالد الححي، بأن ابنة الغريق المتوفي عشية اليوم الثلاثاء بشاطئ راس انجلة ببنزرت الجنوبية، توفيت الليلة بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت.

وأوضح المصدر ذاته لمراسل “وات”، أنه رغم المجهودات الكبيرة التي بذلها الطاقم الطبي وشبه الطبي لإنقاذ الطفلة ونجاحهم في مناسبة أولى في إعادة تنشيط نبضات القلب أولى، غير أن يد المنون كانت أسبق من الجميع، وتوفيت الليلة اثر توقف قلبي رئوي.

وكان شاطئ راس انجلة من معتمدية بنزرت الجنوبية شهد اليوم وفاة كهل وإنقاذ 5 اشخاص آخرين من الموت غرقا بالمكان، وفق تصريح إعلامي سابق لمراسل “وات”، من قبل العميد كمال المليتي، المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت، الذي أوضح أن فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية تدخلت في مناسبة أولى بمعية عدد من المصطافين لإنقاذ 4 اشخاص من الغرق بشاطئ راس انجلة، من بينهم أب يبلغ من العمر حوالي 54 سنة و3 من اطفاله، لكن يد المنون سبقت مجهودات فرق الإنقاذ والجميع، وتوفي الاب إثر توقف قلبي رئوي أثناء نقله للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، بينما تم نقل واحدة من بناته للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، قبل أن تتوفى الليلة.

وأضاف المدير الجهوي للحماية المدنية أن ذات الفرق التابعة للحماية المدنية تدخلت اليوم في مناسبة ثانية لإنقاذ عائلة ثانية من الغرق في نفس الشاطئ تتركب من شخصين، أمكن اسعافهما على عين المكان بمعية عدد من المصطافين، وحالتهما مستقرة ولا وجود لأي خطورة بشانهما .

ودعا المصدر ذاته في نفس الاطار عموم المصطافين إلى التحلي باليقظة وتوخي الحيطة اللازمة، خاصة مع التغيرات المناخية المفاجئة التي ما فتئت تعرفها الشواطئ التونسية، وتلافي المجازفة، مع السباحة بالقرب من فرق الإنقاذ.