قبلي-كوفيد19: تسجيل 16 حالة وفاة و178 إصابة جديدة

أورد أحدث تحيين للوضع الوبائي بولاية قبلي صادر، اليوم الأربعاء، عن الادارة الجهوية للصحة أن الجهة سجلت منذ مطلع الاسبوع الجاري 16 وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات المصرح به للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي الى حدود اليوم الى 393 حالة.

وذكر رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد، في تصريح لـ”وات” أنه قد تم، خلال الـ48 ساعة الاخيرة، رصد 178 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”، تم اثبات 20 منها من بين 93 عينة خضعت للتحاليل بالمخبر المرجعي للتحاليل الجرثومية بالمستشفى الجهوي، في حين تم التأكد من باقي الحالات عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة او من قبل بعض المخابر الخاصة ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المؤكدة المسجلة بولاية قبلي منذ ظهور الوباء الى 12 ألفا و67 حالة منها 10 آلاف و583 حالة تعاف الى حد الان، فيما لا تزال 1091 حالة مصنفة نشطة.

وفي ذات السياق، اشار المصدر ذاته الى ان التحيين الجديد لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة، حسـب المعتمديات، يظهر تسجيل 2699 اصابة الى حد الان بمعتمدية قبلي الشمالية تعافت منها 2463 حالة فيما لا تزال 172 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 64 وفاة، كما سجــلت معتمدية قبلي الجنوبية 2558 اصابة تعافت منها 2356 حالة فيما لا تزال 129 حالة مصنفة نشطة مــع تسجيل 73 وفاة.

وبمعتمدية دوز الشمالية تم الى حد الان احصاء 2420 اصابة منها 2094 حالة تعاف فيما لا تزال 231 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 95 وفاة، في حين سجلت معتــمدية دوز الجنــوبية بدورها 1047 اصابة بالفيروس منها 881 حالة تعاف و119 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 47 وفاة، اما بمعتمدية سوق الاحد فقد تم احصاء 2102 اصابة منها 1830 حالة تعافي و 195 حالة لا تزال مصنفة نشطة مع تسجيل 77 وفاة.

وفي ما يتعلق بمعتمدية الفوار فقد تم رصد 1136 إصابة منذ ظهور الوباء منها 904 حالة تعاف في حين لا تزال 199 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 33 وفاة، اما بمعتمدية رجيم معتوق فقد تم احصاء 100 اصابة تعافت منها الى حد الان 55 حالة فيما لا تزال 41 حالة مصنفة نشطة، الى جانب تسجيل 4 وفيات، بالاضافة الى وجود 5 حالات اخرى نشطة لم يتم الى حد ان تحديد مكانها.

يشار الى ان المؤشر التراكمي للاصابات المسجل بولاية قبلي قد وصل خلال 14 يوما الاخير الى حدود 645 فاصل 8 حالة على كل 100 الف ساكن.