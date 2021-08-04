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سيدي بوزيد-كوفيد19: تسجيل 4 وفيات و134 اصابة جديدة

2021/08/04 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية سيدي بوزيد، أمس الثلاثاء، 4 وفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، إلى جانب 134 اصابة جديدة مقابل حالتي شفاء، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، كاهية مدير رعاية الصحة الاساسية بالادارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير السعيدي، في تصريح لـ”وات”.

وتتوزع الإصابات المؤكدة الجديدة على معتمديات سيدي بوزيد الغربية بـ39 حالة، وسوق الجديد بـ32 حالة، والمكناسي بـ19 حالة، ومنزل بوزيان بـ16 حالة، والسبالة بـ15 حالة، وسيدي بوزيد الشرقية بـ9 حالات، وكل من الرقاب وبئر الحفي بحالتين.

وباحتساب الحالات الجديدة، يرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بولاية سيدي بوزيد الى 21 ألفا و143 إصابة مؤكدة من بينها 19 ألفا و14 حالة شفاء و661 وفاة.
هذا واستقبلت مستشفيات الجهة 16 مصابا إضافيا بالوباء، ليبغ العدد الجملي للمقيمين حاليا بالمستشفيات 139 مصابا.

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