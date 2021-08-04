جندوبة: تلقيح أكثر من 14 ألف شخص خلال الحملة التي انطلقت يوم 27 جويلية المنقضي



أمّنت مصالح وزارتي الدفاع الوطني والصحة العمومية، بولاية جندوبة، خلال الأيام الـ8 المنقضية (من 27 جويلية الى 3 أوت الجاري)، أكثر من 14 ألف تلقيح ضد فيروس “كورونا”.

واستهدفت حملة التلقيح، التي انطلقت منذ 27 من الشهر المنقضي، بالاشتراك بين الإدارة العامة للصحة العسكرية وهياكل وزارة الصحة بالجهة، والتي تتواصل لمدة 10 أيام كاملة، في مرحلة أولى عددا من المناطق الحدودية، شملت قرى معتمديات غار الدماء وفرنانة وعين دراهم وطبرقة، التي تتسم بصعوبة تضاريسيها، وتردي شبكة الطرقات بها، واستفحال ظاهرة الفقر فيها، فضلا عن افتقارها الى مؤسسات صحية قادرة على تقديم مثل هذه الخدمات الحساسة.

وتتواصل الحملة، إلى غاية اليوم الأربعاء، لتشمل المناطق الحضرية، على أن تنتهي، يوم غد الخميس، قبل استكمال الحملة في إطار اليوم الوطني للتلقيح، التي ستنتظم يوم الأحد المقبل، حيث أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة، والإدارة العامة للصحة العسكرية، عن مراكز التلقيح المخصصة للغرض.

يشار إلى أن حملة التلقيح التي انطلقت بولاية جندوبة، كانت تهدف الى تلقيح 10 آلاف مواطن، الا انه تم تجاوز هذا العدد، ومن المتوقع ان يبلغ عدد المنتفعين 20 ألفا مع نهاية موعدها المقرر ليوم غد الخميس.

وقد ناهز العدد الجملي للأشخاص الذين تلقوا جرعاتهم منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” في شهر ماي المنقضي، والى غاية اليوم الأربعاء، الـ90 ألف شخص من مجموع 407 آلاف ساكن بالجهة، وفق ما ذكره لـ(وات)، مصدر طبي بالإدارة الجهوية للصحة.