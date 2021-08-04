جمعية القضاة التونسيين تراسل المجلس الأعلى بخصوص وضع قاض تحت الإقامة الجبرية

أفاد والي المهدية، عبد الفتاح شقشوق، الأربعاء، بأن كمية كافية من لقاح “أسترازينيكا”، التي أظهرت فعالية ضد السلالات المتحورة من فيروس كورنا المستجد، “ستكون متوفرة بمراكز التطعيم يوم 8 أوت 2021″، بمناسبة اليوم الوطني للتلقيح.

وأكد شقشوق أنه سيتم تأمين الظروف الملائمة لاستقبال الراغبين في تلقي التلقيح، مع ضمان الاستقبال والتوجيه والإحاطة، علاوة على توفير النقل المجاني لبعض الفئات الاجتماعية في عدد من التجمعات السكنية البعيدة.

وأوضح، عقب جلسة جمعته بممثلي المجتمع المدني وكل الأطراف المتدخلة، أنه تم تخصيص 13 مركزا (بمعدل مركز بكل معتمدية) كي تؤمن التلقيح من السابعة صباحا إلى السابعة مساء يوم الأحد المقبل.

ودعا المسؤول كافة المواطنين، ممن تفوق أعمارهم 40 سنة، إلى الإسراع بالتسجيل في منظومة “ايفاكس”، والإقبال على عملية التلقيح ضد الفيروس التاجي.

ويمكن لسكان الجهة تلقي جرعة اللقاح بكل من معهد الطاهر صفر بالمهدية وبقية المعاهد الثانوية بمعتمديات قصور الساف وأولاد الشامخ وسيدي علوان والجم والشابة وهبيرة والسواسي ورجيش والبرادعة وملولش وشربان.