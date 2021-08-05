نابل: استئناف إقامة صلاة الجمعة بدور العبادة بداية من يوم غد 6 أوت

قرّرت خلية الأزمة للّجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، بولاية نابل، اليوم الخميس، استئناف إقامة صلاة الجمعة بدور العبادة بداية من يوم غد الجمعة 6 أوت الجاري، مع احترام مقتضيات البروتوكول الصحي، وفق ما أكده المدير الجهوي للشؤون الدينية، برهان السويسي.

وأشار السويسي، في تصريح لـ(وات)، الى ان استئناف صلاة الجمعة، يأتي بعد قرار تعليق هذه الشعيرة الدينية خلال شهر جويلية الفارط، في إطار مقتضيات الحجر الصحي الشامل، ثم الحجر الصحي الموجه، الذي تخضع اليه ولاية نابل، وبعد استئناف اقامة الصلوات خارج توقيت حظر الجولان.

وذَكّر المدير الجهوي للشؤون الدينية، في هذا السياق، بمقتضيات البروتوكول الصحي بدور العبادة، والتي تشمل غلق الميضات واستعمال السجادة الخاصة ولبس الكمامة واحترام التباعد الجسدي ومراعاة طاقة الاستيعاب بكل فضاء بـ50 بالمائة.