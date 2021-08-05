صفاقس-كوفيد19 : احصاء 10 وفيات و127 اصابة جديدة مقابل 368 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الاخيرة

سجلت ولاية صفاقس، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 10 وفيات بسبب الاصابة بفيروس “كورونا”، و127 اصابة جديدة، مقابل تعافي 368 شخصا، ليترفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية بالجهة الى 1466 حالة وفاة، والاصابات الى 49 ألفا و217 اصابة، من ضمنها 45 ألفا و945 حالة تعاف.

وتفيد المعطيات الواردة في البلاغ اليومي حول تحيين الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الصادر، اليوم الخميس، عن الادارة الجهوية للصحة، بأنه تم رصد الإصابات الجديدة من مجموع 541 تحليلا مخبريا انجز، امس الاربعاء، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة، لتبلغ بذلك نسبة الحالات الايجابية بالجهة 23.47 بالمائة.

وحول طاقة استيعاب المستشفيات لمرضى كوفيد، تشير المعطيات الواردة في ذات البلاغ، الى ان 30 مصابا بالوباء يقيمون حاليا باقسام العناية المركزة، و218 مصابا يقيمون بقسم “كوفيد 19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، فيما يقيم 60 مصابا بالمصحات الخاصة بالجهة.

وبخصوص مؤشرات تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا”، كشف التقرير اليومي الصادر عن الادارة الجهوية للصحة بتاريخ 4 اوت الجاري، أن العدد الجملي للتلاقيح المنجزة بمختلف المراكز قد بلغ 353 ألفا و197 تلقيحا، وذلك منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس الماضي.