عاجل: الكشف على عقد جديد لحركة النهضة مع شركة لوبيينغ للضغط على قيس سعيّد

كشف المحامي ياسين عزازة اليوم الجمعة 6 أوت 2021 أنّ حركة النهضة وقعت عقدا جديدا مع شركة لوبيينغ أمريكية لدفع المسؤولين الأمريكيين لتهديد رئيس الجمهورية قيس سعيد والضغط عليه.

وكتب عزازة في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “حركة النهضة توقع عقدا جديدا مع شركة لوبيينغ أمريكية لدفع المسؤولين الأمريكان لتهديد قيس سعيد والضغط عليه : تاريخ النشر 3 اوت 2021 “.

واضاف “هذا العقد منشور على موقع وزارة العدل الأمريكية (الملزمة بنشر كل تعامل مع حزب سياسي غير أمريكي للعموم حسب القوانين الأمريكية) ينص على أن الشركة ستقوم بالتوسط عند الساسة الأمريكان وستوفر دعما على مواقع التواصل!…اقرأوا أسماء مديري هذه الشركة لتفهمو مع من تتعامل حركة النهضة !ينضاف هذا إلى عقود أخرى ، أهمها العقد الذي وقعته الحركة مع نفس الشركة بقيمة اكثر من مليار تونسي (اشارت إليها دائرة المحاسبات في تونس) يستعملون المال الأجنبي (هذه المرة من لندن) ويدفعون 30 ألف دولار أمريكي لسيناتور أمريكي من أجل أن يضغط على الرئيس الأمريكي ليقطع التلاقيح عن التونسيين!! ( نفس سياق تدوينات المصمودي ) الآن نفهم قول الشيخ التكتاك زعيم الحركة “إما نحن أو الفوضى و العنف”.