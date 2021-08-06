المهدية: رصد حالتي وفاة و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بولاية لمهدية، اليوم الجمعة، حالتي وفاة لمصابين بالفيروس بمعتمديتي الشابة وملولش، مثلما سجلت 145 إصابة جديدة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، التي كشفتها نتائج التحاليل المخبرية لـ458 عينة، إلى 25 بسيدي علوان و22 بالمهدية و21 بشربان. وسجلت قصور الساف 19 إصابة مقابل 15 بالشابة و14 بملولش و11 بالسواسي و10 بأولاد الشامخ و6 ببومرداس وإصابة واحدة بكل من الجم وهبيرة.

وتماثل، من جهة أخرى، 215 مصابا للشفاء التام، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، إلى 18180 من جملة 20900 إصابة، منها 603 حالات وفاة و2117 حالة نشطة.

وتلقى 2386 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي، ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 95325، من بينهم 39924 تلقوا الجرعة الثانية.