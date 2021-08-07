منوبة: تلقي أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة دعوات للتلقيح غدا ومبادرات تطوعية لدعم اليوم المفتوح للتلقيح

قالت المديرة الجهوية للصحة بمنوبة، هاجر الميساوي، اليوم السبت، إن أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة ممن بلغوا أو تجاوزوا الـ40 سنة من أعمارهم، تلقوا دعوات للتلقيح ضد “كوفيد-19″، يوم غد الأحد، بمناسبة تنظيم اليوم المفتوح.

وأضافت، في تصريح لـ(وات)، ان عدد التلاقيح من المرجح أن يتجاوز غدا هذا العدد، باعتبار وأنه سيقع تسجيل وتلقيح عدد من المواطنين على عين المكان، وذلك بالـمراكز الـ9 الموزعة على مختلف معتمديات الولاية.

وسيشارك في هذه الحملة، 360 متطوعا ومتطوعة من اطار طبي وأعوان صحة من أبناء الولاية العاملين بالقطاع الخاص او بالمستشفيات القريبة من الولايات المجاورة، وسيتدعم هذا العدد بمتطوعين من أبناء القطاع بالجهة والعاملين بمختلف هياكلها الصحية، والذين تجندوا لدعم الحملة.

وتأتي هذه الحملة، بالتوازي مع نشاط مركز التلقيح الجهوي بمركز الطب المدرسي والجامعي، ومركزي التلقيح المحليين بطبربة والمرناقية، والتي ستتواصل عمليات التلقيح بها بصفة عادية، لتأمين أكثر من 5 آلاف عملية تلقيح غدا الاحد.

وقد تجنّد لليوم المفتوح للتلقيح، أيضا، أكثر من 300 متطوع ومتطوعة من مختلف الجميعات والمنظمات، على غرار الهلال الاحمر، والكشافة التونسية، والاتحاد الجهوي للمرأة، والمصائف، حيث تواصلت اليوم عملية تدريبهم على التنظيم والاستقبال وغيرها من المهام التي ستوكل إليهم، خاصة منها فرض البروتوكول الصحي وتنظيم الصفوف، وفق ما ذكره معتمد الجهة لـ(وات).

وفي إطار الاستعداد لهذه الحملة، تم تنظيم عمليات بيضاء للغرض، والقيام بتعقيم وتنظيف مراكز التلقيح، وضبط الاعدادات المادية واللوجيستية وكافة المستلزمات الضرورية لليوم المفتوح.

من جهة أخرى، أبدت الهياكل المهنية لسواق التاكسي الجماعي وسيارات النقل الريفي، استعدادها للمساهمة غدا الاحد، في تأمين النقل المجاني للمواطنين الى مراكز التلقيح بمختلف المعتمديات، حيث أكد رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي الجماعي بمنوبة، سامي النفزي، لـ(وات)، تخصيص 300 سيارة تاكسي جماعي بالجهة لتغطية حاجيات المواطنين للتنقل الى مراكز التلقيح.

وخصصت الولاية، أيضا، الى جانب عدد من المراكز والجمعيات حافلاتها، فضلا عن حافلات النقل العمومي، مساهمة منهم في تذليل صعوبات التنقل التي قد تُطرح غدا، خاصة في المعتمديات التي تشهد امتدادا عمرانيا وتضم مناطق ريفية بعيدة.

وقد قام والي الجهة، محمد شيخ روحه، رفقة عدد من المعتمدين ورؤساء البلديات، بتفقد آخر الاستعدادات اللوجستية والمادية والبشرية والتراتيب التنظيمية والتنسيقية بين مختلف الأطراف المتدخلة في عملية التلقيح بكل من مراكز التلقيح بالمعهد الثانوي بن أبي الضياف بمنوبة، وبمعهد أسد ابن الفرات بوادي الليل، وبمعهد الفرابي بالمرناقية.