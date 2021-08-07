الرئيس قيس سعيّد يتلقّى رسالة خطّية من نظيره الإماراتي

تحادث رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ظهر اليوم السبت بقصر قرطاج، أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، والذي كان محمّلا برسالة خطية موجهة إلى الرئيس سعيّد، من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونوّه رئيس الدولة، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، ب”متانة علاقات الأخوة الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين” كما جدّد التأكيد على “حرص تونس على مزيد الارتقاء بهذه العلاقات إلى أعلى المراتب، خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين”.

وبعد أن توجه بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، على موقفها النبيل بالتضامن مع تونس في هذا الظرف الوبائي والسياسي الذي تمرّ به، أشار الرئيس قيس سعيّد إلى أنه “تحمّل الأمانة باتخاذ التدابير الاستثنائية في إطار الدستور، بهدف تكريس سيادة الشعب والحفاظ على الدولة ووضع حد لكل مظاهر العبث بمؤسساتها وتعطيل سيرها”.

ومن جانبه، أكد أنور قرقاش على أن “الإمارات تتفهم القرارات التاريخية لرئيس الجمهورية وتدعمها، وهي تدرك أيضا أهميتها للحفاظ على الدولة التونسية والاستجابة لإرادة شعبها”.

كما جاء في بلاغ الرئاسة أن قرقاش “ثمّن اللحظة التاريخية التي تشهدها تونس وشدد على أن الإمارات على ثقة بقدرة رئيس الجمهورية على عبور هذه المرحلة وحماية الدولة التونسية من كل ما يهددها”، معربا كذلك عن استعداد الإمارات لدعم تونس والوقوف إلى جانبها، “تعزيزا لما يجمع البلدين من روابط أخوية تاريخية”.