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وزارة النقل حريصة على توفير كافة ضمانات النجاح ليوم التلقيح المكثف المبرمج يوم غد الأحد

2021/08/07 أخبار, المصدر, متفرقات

ذكرت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ صادر عنها اليوم السبت ، انها حريصة على توفير كافة ضمانات النجاح ليوم التلقيح المكثف المبرمج يوم غد الأحد 8 جويلية 2021
وأبرزت أنه لمزيد تيسير عملية نقل المواطنين ( البالغين 40 عاما فما فوق) ذهابا وايابا مجانا من وإلى مراكز التلقيح المحدثة للغرض، تولت شركة نقل تونس وشركات النقل الجهوية تحت الاشراف تفعيل خطوط النقل المدرسي المعتادة بكافة الجهات والمرتبطة بمراكز التلقيح المعنية التي كانت أعلنت عنها وزارة الصحة.
كما تولت الشركات المعنية التنسيق مع الإدارات الجهوية للنقل واللوجستيك والسلط الجهوية والمحلية لإضافة خطوط جديدة كلما دعت الحاجة الى ذلك دعما للخطوط المنتظمة.
وكانت وزارة النقل واللوجستيك دعت شركة نقل تونس والشركات الجهوية الى اعتماد وتيرة سفرات تمكّن المواطنين من التنقل في ظروف تراعي فيها إجراءات التوقي من جائحة كورونا.
وبإمكان المواطنين الراغبين في التنقل من وإلى مراكز التلقيح الإطلاع على توقيت سفرات الحافلات والمترو المنشورة على صفحات هذه الشركات ، وفق ما ورد في نص البلاغ .
وجددت الوزارة دعوتها المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقواعد الصحية وخاصة ارتداء الكمامات حفاظا على صحتهم.

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