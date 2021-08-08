نابل: انطلاق اليوم الوطني المفتوح للتلقيح وتطعيم 7459 مواطنا الى حدود العاشرة صباحا

عرفت مراكز التلقيح الـ28 بولاية نابل، التي فتحت اليوم الأحد، ابوابها من السابعة صباحا في اطار اليوم الوطني المفتوح للتلقيح، اقبالا مكثفا للراغبين في تلقي الجرعة الاولى من لقاح “استرزينيكا” وتمكّن الإطار الصحي، الى حدود العاشرة صباحا، الى تلقيح 7459 مواطنا، وفق ما اكدته المديرة الجهوية للصحة بنابل، رجاء محفوظ مشيرقي، لـ”وات”.

وتشهد محيطات المراكز طوابير من المواطنين تجمّعوا منذ الصباح الباكر للتعجيل بتلقي اللقاح، ولئن حرصت الهيئات المحلية لتنظيم اليوم الوطني المفتوح للتلقيح على احكام تنظيم الوافدين في صفوف موزعة الى مسجلين وصلتهم ارساليات تلقي اللقاح، واخرى للمسجلين الذين لم تصلهم الدعوة، وإلى غير مسجلين راغبين في تلقي اللقاح، فقد شهدت المراكز عند انطلاق العملية نوعا من الاكتظاظ وقع تلافيه مع ارتفاع وتيرة ادخال المدعوين.

وشهدت منظومة “ايفاكس” مع بداية عمليات التلقيح نوعا من الاختناق باعتبار كثافة الدخول على المنصة للتسجيل، وقع تلافيه باعتماد التسجيل اليدوي والاستعانة بجداول موزعة على الحواسيب.

وبادرت الهيئة المحلية للتنظيم بدار شعبان الفهري بتركيز خيمة خاصة لتسجيل غير المسجلين، فضلا عن اعتماد وصولات باللونين الاخضر والاصفر بالنسبة للمسجلين المدعوين والمسجلين غير المدعوين بما ساهم في احكام تنظيم الوافدين.

وساهم المتطوعون، خاصة من الكشافة التونسية والهلال الاحمر، ومن عديد الجمعيات، في التخفيف من الاكتظاظ وفي التسريع في دخول المواطنين الى قاعات الانتظار قبل تلقي التلقيح.