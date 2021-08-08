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وزارة الصحة: ايقاف عملية التسجيل بمراكز التلقيح في الساعة السابعة مساء مع تواصل التلقيح للمسجلين فقط المتواجدين داخل المراكز

2021/08/08 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أكدت وزارة الصحة، اليوم الاحد في بلاغ لها، أنه سيتم ايقاف عملية التسجيل بمراكز التلقيح عند الساعة السابعة مساء على أن تتواصل بعد ذلك عملية التلقيح ضد فيروس كورونا للمسجلين فقط المتواجدين داخل المراكز.
وكانت عمليات التلقيح قد انطلقت منذ الساعة السابعة من صباح اليوم في اول اكبر عملية تلقيح من نوعها شهدتها تونس منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح في مارس 2020 واستهدفت حصريا الفئة العمرية 40 سنة فاكثر.
وقد تم الى حدو الساعة الرابعة مساء تلقح ما يزيد 381 الف شخص في 335 مركز تلقيح موزعة على كامل تراب الجمهورية.
وتنظم وزارة الصحة عملية التلقيح في الايام المفتوحة بالتعاون مع وزارة الدفاع والصحة العسكرية باذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

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