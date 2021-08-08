بنزرت: تلقيح 37190 شخصا ضد الكوفيد حتى الساعة السابعة مساء

بلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى من تلقيح “استرازينيكا”، في إطار فعاليات اليوم الأول من الحملة الوطنية المكثفة للتطعيم، بولاية بنزرت، إلى حدود الساعة السابعة مساء، 37190 شخصا من البالغين من العمر 40 سنة فما فوق، وفق ما أفاد به مراسل “وات”، مصدر من قاعة العمليات المركزية الجهوية بمقر ولاية بنزرت.

وأوضح المصدر ذاته أن أعداد الملقحين تتوزع حسب المعتمديات، بين معتمدية معتمدية بنزرت الشمالية ب4900 شخصا ومعتمدية بنزرت الجنوبية ب2910 شخصا، ومعتمدية جرزونة ب2568 شخصا ومعتمدية منزل جميل ب1531 شخصا ومعتمدية أوتيك ب 2292 شخصا ومعتمدية العالية ب 1900 شخص ومعتمدية راس جبل ب5417 شخصا ومعتمدية غار الملح ب1860 شخصا، بينما تم تطعيم 3090 شخصا بمعتمدية منزل بورقيبة و1130 شخصا بمعتمدية تينجة

أما معتمدية ماطر فقد شهدت حتى السابعة مساء تطعيم 4898 شخصا وشهدت معتمدية غزالة تطعيم 1045 شخصا، مقابل 2081 شخصا بمعتمدية سجنان و1568 شخصا بمعتمدية جومين.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التطعيم ستتواصل داخل المراكز المحلية ال14، بعد غلق الأبواب، إلى غاية الانتهاء من تطعيم جميع الوافدين.

يُذكر أن فعاليات اليوم الأول من الحملة الوطنية المكثفة للتطعيم بولاية بنزرت، كانت انطلقت مع تمام الساعة السابعة صباحا في موكب جهوي انتظم بمركز معهد 15 أكتوبر ببنزرت الجنوبية وذلك باشراف رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، والي بنزرت، محمد قويدر وحضور ممثلي الاطارات الصحية المدنية والعسكرية والمصالح الامنية وبقية لجان التنظيم من الهياكل الرسمية والمنظماتية والجمعياتية والمجتمعية عموما.