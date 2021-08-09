يوم 29 اوت يتلقى الملقحون خلال اليوم الاول من العمليات المكثفة للتلقيح ضد كوفيد 19 الجرعة الثانية

سيتلقى الملقحون خلال اليوم الاول من عمليات التلقيح المكثف ضد كوفيد 19 الذي انتظم امس الاحد، الجرعة الثانية من التلقيح يوم 29 اوت الجاري، حسب ما اعلن عنه المكلف بتسيير وزارة الصحة، علي مرابط.

وبين مرابط خلال ندوة صحفية عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين، ان الاشخاص الذين تلقوا التلقيح يوم امس اتم اعلامهم بموعد الجرعة الثانية على ان يتم تبليغهم بالموعد مرة اخرى بالارساليات القصيرة.

وكان اكثر من 550 الف مواطن يبلغون من العمر 40 سنة فما فوق قد تلقوا امس الاحد الجرعة الاولى من التلقيح ضد كوفيد في اكبر عملية تلقيح نظمتها تونس منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا.

واكد مرابط ان عمليات مماثلة سيتم تنظيمها قريبا بعد الاعداد لها جيدا حتى تعطي نتائج ايجابية مشددا على الدور المحوري الذي لعبته مختلف اجهزة الدولة ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في انجاح عملية التلقيح المكثف.

يذكر أن رئاسة الجمهورية كانت قد أعلنت، أمس الأحد، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات، في إطار اليوم الاول لعمليات التلقيح المكثف قد بلغ 551 الف مواطن، وذلك في كامل المراكز المخصصة بأرجاء البلاد والتي توزعت على 333 مركز تلقيح.